Коллега Ильи Забарного может перейти в Ньюкасл

"Сороки" уже несколько месяцев занимаются поисками игроков, которые могли бы укрепить защиту команды. Это связано как с большим количеством травм (Ласселлс, Таргетт, Ботман, Шер), так и с тем, что нужно омолаживать состав (пятеро игроков в возрасте 30+).

Игрок "Борнмута" Ллойд Келли умеет играть как в центре защиты, так и слева. 25-летний английский защитник договорился о переходе в "Ньюкасл", поскольку этим летом у него завершается контракт с "вишнями". Нынешний наставник "Сорок" очень хорошо знает игрока, ведь Эдди Хау тренировал его, когда еще был менеджером "Борнмута".

Добавим, что в этом сезоне Ллойд Келли провел 23 матча, где отметился по одному голу и результативной передаче.