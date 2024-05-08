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Коллега Ильи Забарного может перейти в Ньюкасл

Англия

Об этом сообщает Foot Mercato

Коллега Ильи Забарного может перейти в Ньюкасл

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сороки" уже несколько месяцев занимаются поисками игроков, которые могли бы укрепить защиту команды. Это связано как с большим количеством травм (Ласселлс, Таргетт, Ботман, Шер), так и с тем, что нужно омолаживать состав (пятеро игроков в возрасте 30+).

Игрок "Борнмута" Ллойд Келли умеет играть как в центре защиты, так и слева. 25-летний английский защитник договорился о переходе в "Ньюкасл", поскольку этим летом у него завершается контракт с "вишнями". Нынешний наставник "Сорок" очень хорошо знает игрока, ведь Эдди Хау тренировал его, когда еще был менеджером "Борнмута".

Добавим, что в этом сезоне Ллойд Келли провел 23 матча, где отметился по одному голу и результативной передаче.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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