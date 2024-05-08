Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм интересуется вингером бразильского Коринтианса
Об этом сообщает британское издание Standard
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Вест Хэм" стремится усилить свою атаку, чтобы облегчить нагрузку на Мохаммеда Кудуса и Джаррода Боуэна. "Молотобойцы" ищут укрепление своего состава в Бразилии.
"Вест Хэм" начал переговоры о подписании вингера "Коринтианса" Уэсли Гассова. Лондонский клуб начали переговоры заранее, пытаясь опередить соперников, среди которых "Ливерпуль", "Атлетико Мадрид" и "Бетис", чтобы подписать футболиста. Уэсли может действовать на обоих флангах, но преимущественно играет на позиции правого левого вингера. Сообщается, что "Коринтианс" оценивает Уэсли Гассова в 26 млн фунтов стерлингов, но "Вест Хэм" надеется снизить цену.
Добавим, что в этом сезоне бразилец провел 23 матчей, где отметился 4 голами и 2 передачами.
Популярное сейчас
- Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
- Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
- Победа Боруссии в Лиге чемпионов вредит перспективам Шахтера автоматически выйти в группу. Объясняем, почему
- Салах установил уникальный рекорд результативности АПЛ
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО