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Вест Хэм интересуется вингером бразильского Коринтианса

Англия

Об этом сообщает британское издание Standard

Вест Хэм интересуется вингером бразильского Коринтианса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Вест Хэм" стремится усилить свою атаку, чтобы облегчить нагрузку на Мохаммеда Кудуса и Джаррода Боуэна. "Молотобойцы" ищут укрепление своего состава в Бразилии.

"Вест Хэм" начал переговоры о подписании вингера "Коринтианса" Уэсли Гассова. Лондонский клуб начали переговоры заранее, пытаясь опередить соперников, среди которых "Ливерпуль", "Атлетико Мадрид" и "Бетис", чтобы подписать футболиста. Уэсли может действовать на обоих флангах, но преимущественно играет на позиции правого левого вингера. Сообщается, что "Коринтианс" оценивает Уэсли Гассова в 26 млн фунтов стерлингов, но "Вест Хэм" надеется снизить цену.

Добавим, что в этом сезоне бразилец провел 23 матчей, где отметился 4 голами и 2 передачами.

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Источник:
Standard
Опубликовал: Александр Гресь
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