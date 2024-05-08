Тен Хаг теряет контроль над раздевалкой Манчестер Юнайтед - Daily Mail

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг перестаёт пользоваться уважением внутри коллектива.

По сообщениям журналистов Daily Mail, руководство манкунианцев пока не собирается увольнять тен Хага, но растущая неопределенность вокруг его будущего в клубе подрывает авторитет наставника в раздевалке.

Отмечается, что тен Хаг начал терять контроль над некоторыми игроками команды, часть из них больше не прислушивается к указаниям нидерландского специалиста.

Напомним, в последнем туре АПЛ "МЮ" потерпел унизительное поражение от "Кристал Пэлас" со счётом 0:4.

До конца сезона "красным дьяволам" осталось сыграть два матча в чемпионате и финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".