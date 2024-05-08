  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг теряет контроль над раздевалкой Манчестер Юнайтед - Daily Mail
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг теряет контроль над раздевалкой Манчестер Юнайтед - Daily Mail

Англия

Бардак продолжается

Тен Хаг теряет контроль над раздевалкой Манчестер Юнайтед - Daily Mail

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг перестаёт пользоваться уважением внутри коллектива.

По сообщениям журналистов Daily Mail, руководство манкунианцев пока не собирается увольнять тен Хага, но растущая неопределенность вокруг его будущего в клубе подрывает авторитет наставника в раздевалке.

Отмечается, что тен Хаг начал терять контроль над некоторыми игроками команды, часть из них больше не прислушивается к указаниям нидерландского специалиста.

Напомним, в последнем туре АПЛ "МЮ" потерпел унизительное поражение от "Кристал Пэлас" со счётом 0:4.

До конца сезона "красным дьяволам" осталось сыграть два матча в чемпионате и финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Второго шанса не будет. Челси отпустит свой трансферный провал в Галатасарай
yellow-arrow
Тоттенгем і Манчестер Юнайтед придивляються до форварда Дженоа
yellow-arrow
К полузащитнику Ренна проявляют интерес несколько клубов Европы
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг раздевалка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости