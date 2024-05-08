Тоттенгем і Манчестер Юнайтед придивляються до форварда Дженоа

"Дженоа" после возвращения из Серии Б продемонстрировала очень хорошие результаты, где в итоге удалось обеспечить прописку на следующий сезон. Некоторые игроки генуэзского клуба своей игрой привлекли внимание со стороны различных топ-клубов Англии.

Нападающим Альбертом Гудмундссоном интересуются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Исландец обычно играет второго нападающего или атакующего полузащитника, но также появляется на позиции вингера на любом фланге. "Дженоа" готова отпустить его за предложение, которое ориентировочно должно составлять 30 млн евро, надеясь получить максимальную выгоду от его возможного трансфера.

Добавим, что в этом сезоне Альберт Гудмундссон провел 34 матча, где отметился 16 голами и 4 ассистами.