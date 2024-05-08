Три клуба АПЛ будут соревноваться за подписание защитника Бреста

"Брест" в этом сезоне выглядит настоящей сенсацией в Лиге 1: клуб из северо-западной части Франции впервые в истории может сыграть в еврокубках. Кроме того, "пираты" уже точно превзошли свое лучшее достижение во французском высшем дивизионе и не опустятся ниже восьмого места, которое они заняли в 1987 году. Неудивительно, что к игрокам "Бреста" присматриваются другие клубы Европы.

В частности "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Вест Хэм" заинтересованы в приобретении защитника Брэдли Локо. Мерсисайдцы заинтересованы в усилении левого фланга на "Энфилде" в межсезонье, поскольку Энди Робертсон борется с травмами на протяжении всей нынешней кампании. Тем временем "Астон Вилла" присматривается к новым игрокам, готовясь к участию в следующем сезоне Лиги чемпионов. По данным transfermarkt, стоимость левого защитника "Бреста" составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Брэдли Локо провел 34 матча и отметился 3 результативными передачами.