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Три клуба АПЛ будут соревноваться за подписание защитника Бреста

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Три клуба АПЛ будут соревноваться за подписание защитника Бреста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брест" в этом сезоне выглядит настоящей сенсацией в Лиге 1: клуб из северо-западной части Франции впервые в истории может сыграть в еврокубках. Кроме того, "пираты" уже точно превзошли свое лучшее достижение во французском высшем дивизионе и не опустятся ниже восьмого места, которое они заняли в 1987 году. Неудивительно, что к игрокам "Бреста" присматриваются другие клубы Европы.

В частности "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Вест Хэм" заинтересованы в приобретении защитника Брэдли Локо. Мерсисайдцы заинтересованы в усилении левого фланга на "Энфилде" в межсезонье, поскольку Энди Робертсон борется с травмами на протяжении всей нынешней кампании. Тем временем "Астон Вилла" присматривается к новым игрокам, готовясь к участию в следующем сезоне Лиги чемпионов. По данным transfermarkt, стоимость левого защитника "Бреста" составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Брэдли Локо провел 34 матча и отметился 3 результативными передачами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Брест Вест Хэм
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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