Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три клуба АПЛ будут соревноваться за подписание защитника Бреста
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брест" в этом сезоне выглядит настоящей сенсацией в Лиге 1: клуб из северо-западной части Франции впервые в истории может сыграть в еврокубках. Кроме того, "пираты" уже точно превзошли свое лучшее достижение во французском высшем дивизионе и не опустятся ниже восьмого места, которое они заняли в 1987 году. Неудивительно, что к игрокам "Бреста" присматриваются другие клубы Европы.
В частности "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Вест Хэм" заинтересованы в приобретении защитника Брэдли Локо. Мерсисайдцы заинтересованы в усилении левого фланга на "Энфилде" в межсезонье, поскольку Энди Робертсон борется с травмами на протяжении всей нынешней кампании. Тем временем "Астон Вилла" присматривается к новым игрокам, готовясь к участию в следующем сезоне Лиги чемпионов. По данным transfermarkt, стоимость левого защитника "Бреста" составляет 10 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Брэдли Локо провел 34 матча и отметился 3 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
- Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
- "Это больше не моя проблема": Клопп прокомментировал будущее Салаха в Ливерпуле
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО