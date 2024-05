Второго шанса не будет. Челси отпустит Зиеша в Галатасарай

Хаким Зиеш не вернется летом в стан "Челси" после окончания срока своей аренды в "Галатасарае".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вингер принял решение остаться в турецком клубе на постоянной основе.

Отмечается, что "Галатасарай" активировал опцию выкупа 31-летнего футболиста, а "Челси" уже направил в Турцию письмо о подтверждении соглашения.

Напомним, Зиеш пополнил состав "пенсионеров" в 2020 году, перейдя из "Аякса" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

???????????? Hakim Ziyech will not return to Chelsea as he’s staying to Galatasaray on permanent move.



Obligation to buy clause, triggered and signed as Chelsea already sent letter to Gala confirming the agreement. pic.twitter.com/AAk8WHL3k2