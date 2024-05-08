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Второго шанса не будет. Челси отпустит Зиеша в Галатасарай
Хакиму не удалось закрепиться в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Хаким Зиеш не вернется летом в стан "Челси" после окончания срока своей аренды в "Галатасарае".
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вингер принял решение остаться в турецком клубе на постоянной основе.
Отмечается, что "Галатасарай" активировал опцию выкупа 31-летнего футболиста, а "Челси" уже направил в Турцию письмо о подтверждении соглашения.
Напомним, Зиеш пополнил состав "пенсионеров" в 2020 году, перейдя из "Аякса" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.
???????????? Hakim Ziyech will not return to Chelsea as he’s staying to Galatasaray on permanent move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024
Obligation to buy clause, triggered and signed as Chelsea already sent letter to Gala confirming the agreement. pic.twitter.com/AAk8WHL3k2
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