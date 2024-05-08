Второго шанса не будет. Челси отпустит Зиеша в Галатасарай

Хаким Зиеш не вернется летом в стан "Челси" после окончания срока своей аренды в "Галатасарае".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вингер принял решение остаться в турецком клубе на постоянной основе.

Отмечается, что "Галатасарай" активировал опцию выкупа 31-летнего футболиста, а "Челси" уже направил в Турцию письмо о подтверждении соглашения.

Напомним, Зиеш пополнил состав "пенсионеров" в 2020 году, перейдя из "Аякса" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.