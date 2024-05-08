Тухель: Мне нравилось в Челси. Я провёл особенное время в Англии

Наставник мюнхенской "Баварии" Томас Тухель высказался насчёт возможного возвращения в Англию в следующем сезоне.

"Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос... но не секрет, что мне нравилось в "Челси", мне нравилось в Англии и мне точно нравилось в Премьер-лиге. Это было очень особенное время, и я его отлично помню", — сказал Тухель в интервью TNT Sports.