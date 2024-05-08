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Тухель: Мне нравилось в Челси. Я провёл особенное время в Англии

Англия

У тренера остались хорошие воспоминания

Тухель: Мне нравилось в Челси. Я провёл особенное время в Англии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Наставник мюнхенской "Баварии" Томас Тухель высказался насчёт возможного возвращения в Англию в следующем сезоне.

"Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос... но не секрет, что мне нравилось в "Челси", мне нравилось в Англии и мне точно нравилось в Премьер-лиге. Это было очень особенное время, и я его отлично помню", — сказал Тухель в интервью TNT Sports.

Напомним, ранее Тухель объявил о своём уходе с должности главного тренера "Баварии" после завершения текущего сезона.

Тухель возглавлял "Челси" с 2021 по 2022 год. За этот период времени немецкий специалист завоевал с "синими" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ тренер бавария
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Бураков
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