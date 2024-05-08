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Левый защитник Манчестер Юнайтед покинет клуб в конце этого сезона
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В стане "красных дьяволов" намечаются большие изменения в составе команды. Это касается не только игроков, которые не смогли продемонстрировать свой высочайший уровень игры, выходя в старте, но и тех, кто находится далеко за его пределами.
Левый защитник Брэндон Уильямс этот сезон провел в аренде в "Ипсвиче". У игрока контракт заканчивается этим летом, а нового соглашения на горизонте не видно, поэтому ему придется начать поиск новых клубов. В последнее время он также был окружен скандалами из-за своих выходок за пределами поля, после чего получил запрет на управление автомобилем.
Брэндон Уильямс, которому всего 23 года, играл второстепенную роль в повышении "Ипсвича", сыграв лишь 15 матчей в Чемпионшипе в этом сезоне. "Трактористы" также вряд ли продлят соглашение с воспитанником "Манчестер Юнайтед" после завершения нынешней кампании.
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