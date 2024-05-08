Челси достиг устной договоренности с талантливым вингером Палмейраса

"Челси" заинтересовался 17-летним вингером "Палмейраса" Эстеваном Виллианом.

По информации Фабрицио Романо, "синие" уже достигли устной договоренности с игроком относительно контракта.

Отмечается, что первоначальное предложение еще не было отправлено, но ожидается, что оно составит около 32 миллионов евро плюс дополнительные расходы.

Пока что ничего не решено, но "Челси" остается главным претендентом на его подписание. Они продолжают переговоры с "Палмейрасом", но Виллиан близок к переходу.

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Эстеван за клуб во всех турнирах этого сезона забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 18 матчах.