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Манчестер Юнайтед - самый дорогой футбольный клуб мира. В топ-10 вошли три команды, в которых выступают украинцы
Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
"Манчестер Юнайтед" занял первую позицию в списке от Sportico. Портал оценивает стоимость английского клуба в 6,2 миллиарда долларов. "Красные дьяволы" обошли испанский "Реал" (6.06 миллиарда долларов) и "Барселону" (5,28 млрд).
Рейтинг основывался на финансовых показателях клубов по трем ключевым направлениям: реклама, трансляции, продажа билетов и абонементов.
Самые дорогие футбольные клубы мира: топ-10
- "Манчестер Юнайтед" - 6.2 миллиарда долларов;
- "Реал Мадрид" - 6.06 млрд;
- "Барселона" - 5.28 млрд;
- "Ливерпуль" - 5.11 млрд;
- "Бавария" - 4.8 млрд;
- "Манчестер Сити" - 4.75 млрд;
- "ПСЖ" - 4.05 млрд;
- "Арсенал" - 3.91 млрд;
- "Тоттенхэм" - 3.49 млрд;
- "Челси" - 3.47 млрд;
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Источник:sportico
Опубликовал: Екатерина Власова
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