Ньюкасл лидирует в борьбе за подписание защитника Фулхэма

"Ньюкасл" имеет все шансы подписать 26-летнего центрального защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, который станет свободным агентом в июне.

По информации издания Foot Mercato, между игроком и главным тренером "сорок" Эдди Хау состоялись успешные переговоры. Также футболистом интересуются такие клубы, как "Челси" и "Тоттенхэм".

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Тосин в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 2 гола в 20 матчах.