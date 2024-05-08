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Ньюкасл лидирует в борьбе за подписание защитника Фулхэма

Англия
Обновлено

Уже состоялись переговоры

Ньюкасл лидирует в борьбе за подписание защитника Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" имеет все шансы подписать 26-летнего центрального защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, который станет свободным агентом в июне.

По информации издания Foot Mercato, между игроком и главным тренером "сорок" Эдди Хау состоялись успешные переговоры. Также футболистом интересуются такие клубы, как "Челси" и "Тоттенхэм".

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Тосин в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 2 гола в 20 матчах.

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Фулхэм (Лондон) Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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