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Ньюкасл лидирует в борьбе за подписание защитника Фулхэма
Уже состоялись переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" имеет все шансы подписать 26-летнего центрального защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, который станет свободным агентом в июне.
По информации издания Foot Mercato, между игроком и главным тренером "сорок" Эдди Хау состоялись успешные переговоры. Также футболистом интересуются такие клубы, как "Челси" и "Тоттенхэм".
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Тосин в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 2 гола в 20 матчах.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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