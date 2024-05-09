Стало известно, когда определится будущее Бернарду Силвы в Манчестер Сити. На хавбека претендует Барселона

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Mirror, португалец хочет, чтобы его будущее решилось к концу чемпионата Европы-2024.

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Действующее соглашение Силвы с "горожанами" рассчитано до 2026 года. Отмечается, что в контракте футболиста прописаны отступные в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, которые активируются уже этим летом.

Ранее в услугах 29-летнего Силвы были заинтересованы "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".