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Известны номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ
В этот раз предстоит более сложный выбор, чем в прошлом году
Фото: twitter.com/ManCity
Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2023/24.
Стоит отметить, что на награду могли номинироваться лишь те игроки, которым на момент начало кампании было 23 года или меньше.
В шорт-лист попали 8 футболистов:
- Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба — "Манчестер Сити")
- Александер Исак ("Ньюкасл")
- Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед")
- Коул Палмер ("Челси")
- Букайо Сака, Вильям Салиба (оба — "Арсенал")
- Дестини Удоджи ("Тоттенхэм")
Действующий обладатель премии - Эрлинг Холанд.
Taking the Premier League by storm ????— Premier League (@premierleague) May 9, 2024
Vote now for your 2023/24 @Hublot Young Player of the Season! ????️#PLAwards
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