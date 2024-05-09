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Известны номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Англия

В этот раз предстоит более сложный выбор, чем в прошлом году

Известны номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2023/24.

Стоит отметить, что на награду могли номинироваться лишь те игроки, которым на момент начало кампании было 23 года или меньше.

В шорт-лист попали 8 футболистов:

  • Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба — "Манчестер Сити")
  • Александер Исак ("Ньюкасл")
  • Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Букайо Сака, Вильям Салиба (оба — "Арсенал")
  • Дестини Удоджи ("Тоттенхэм")

Голосование среди болельщиков пройдет на сайте АПЛ до 13 мая.

Действующий обладатель премии - Эрлинг Холанд.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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