Известны номинанты на приз лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2023/24.

Стоит отметить, что на награду могли номинироваться лишь те игроки, которым на момент начало кампании было 23 года или меньше.

В шорт-лист попали 8 футболистов:

Голосование среди болельщиков пройдет на сайте АПЛ до 13 мая.

Действующий обладатель премии - Эрлинг Холанд.

Taking the Premier League by storm ????



Vote now for your 2023/24 @Hublot Young Player of the Season! ????️#PLAwards