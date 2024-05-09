АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона

Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) назвала номинантов на премию лучшему игроку сезона-2023/24.

В финальный шорт-лист попали:

Фил Фоден ("Манчестер Сити")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Александер Исак ("Ньюкасл Юнайтед")

Мартин Эдегор ("Арсенал")

Коул Палмер ("Челси")

Деклан Райс ("Арсенал")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Оли Уоткинс ("Астон Вилла")

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте АПЛ до 13 мая. Имя победителя будет объявлено 18 мая.