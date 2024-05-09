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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона
Награду разыграют восемь футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) назвала номинантов на премию лучшему игроку сезона-2023/24.
В финальный шорт-лист попали:
- Фил Фоден ("Манчестер Сити")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Александер Исак ("Ньюкасл Юнайтед")
- Мартин Эдегор ("Арсенал")
- Коул Палмер ("Челси")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Оли Уоткинс ("Астон Вилла")
Болельщики могут
Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...— Premier League (@premierleague) May 9, 2024
It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season ???? #PLAwards
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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