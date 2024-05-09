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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона

Англия
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Награду разыграют восемь футболистов

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) назвала номинантов на премию лучшему игроку сезона-2023/24.

В финальный шорт-лист попали:

  • Фил Фоден ("Манчестер Сити")
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
  • Александер Исак ("Ньюкасл Юнайтед")
  • Мартин Эдегор ("Арсенал")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Оли Уоткинс ("Астон Вилла")

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте АПЛ до 13 мая. Имя победителя будет объявлено 18 мая.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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