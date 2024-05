АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона

Английская Премьер-лига в социальной сети Х (ранее Twitter) назвала номинантов на премию лучшему игроку сезона-2023/24.

В финальный шорт-лист попали:

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте АПЛ до 13 мая. Имя победителя будет объявлено 18 мая.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...



It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season ???? #PLAwards