Четыре испанца и Клопп. Названы номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В финальный список вошли пятеро наставников:

Победитель в номинации будет выявлен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Его имя станет известно 21 мая.

???? Mikel Arteta

???? Unai Emery

???? Pep Guardiola

???? Andoni Iraola

???? Jurgen Klopp



Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards