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Четыре испанца и Клопп. Названы номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Англия

Многое будет зависеть от финала чемпионской гонки

Четыре испанца и Клопп. Названы номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В финальный список вошли пятеро наставников:

  • Микель Артета ("Арсенал") – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений
  • Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений
  • Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения
  • Андони Ираола ("Борнмут") – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений
  • Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения

Победитель в номинации будет выявлен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Его имя станет известно 21 мая.

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Юрген Клопп Унаи Эмери Микель Артета Андони Ираола Гвардиола
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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