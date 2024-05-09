Англия
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Четыре испанца и Клопп. Названы номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Многое будет зависеть от финала чемпионской гонки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.
В финальный список вошли пятеро наставников:
- Микель Артета ("Арсенал") – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений
- Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения
- Андони Ираола ("Борнмут") – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений
- Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения
???? Mikel Arteta— Premier League (@premierleague) May 9, 2024
???? Unai Emery
???? Pep Guardiola
???? Andoni Iraola
???? Jurgen Klopp
Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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