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Известно, во сколько Манчестер Юнайтед обойдется отставка тен Хага
Клуб должен будет заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может стать одним из первых, кто летом покинет команду.
По информации издания Football Insider, расторжение контракта со специалистом обойдется "красным дьяволам" примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов. Но, если отставка состоится до 30 июня, то эти деньги будут включены в финансовый фэйр-плей и на эту сумму уменьшится финансовый резерв "манкунианцев" на трансферы.
Эрик тен Хаг присоединился к команде "МЮ" в 2022 году. Он подписал контракт до июня 2025 года.
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