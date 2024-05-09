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Официально: Жоржиньо подписал новый контракт с Арсеналом

Англия

Я очень рад остаться (с)

Официально: Жоржиньо подписал новый контракт с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" объявил о подписании нового контракта с итальянским полузащитником Жоржиньо.

Договор рассчитан до июня 2025 года.

"Я очень рад остаться, потому что это привилегия быть частью этой семьи. Моя семья счастлива, а впереди еще больше!", - сказал Жоржиньо.

32-летний футболист присоединился к "канонирам" в январе 2023 года из "Челси" за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Жоржиньо сыграл 23 матча, в которых отдал 2 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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