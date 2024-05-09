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Защитник Манчестер Сити заинтересовал Байер
Но игрок может остаться в аренде у Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Ян Коуто, который сейчас выступает за "Жирону" на правах аренды, заинтересовал "Байер".
Немецкий клуб летом хочет вести переговоры с английским клубом о трансфере игрока. Со своей стороны "Манчестер Сити" готов рассмотреть любое предложение от "Байера".
Но есть вероятность, что Коуто останется в "Жироне", но на правах аренды.
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Ян в этом сезоне в Ла Лиге сыграл 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 10 ассистов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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