Защитник Манчестер Сити заинтересовал Байер

Защитник "Манчестер Сити" Ян Коуто, который сейчас выступает за "Жирону" на правах аренды, заинтересовал "Байер".

Немецкий клуб летом хочет вести переговоры с английским клубом о трансфере игрока. Со своей стороны "Манчестер Сити" готов рассмотреть любое предложение от "Байера".

Но есть вероятность, что Коуто останется в "Жироне", но на правах аренды.

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Ян в этом сезоне в Ла Лиге сыграл 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 10 ассистов.