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Дайч: Планировать следующий сезон сложно из-за неопределенности относительно покупки Эвертона

Англия
Обновлено

Инвестиционная группа 777 хочет приобрести 94% акций Эвертона

Дайч: Планировать следующий сезон сложно из-за неопределенности относительно покупки Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инвестиционная группа 777, базирующаяся в Майами, в сентябре 2023 года согласилась купить 94% акций "Эвертона", но сделка еще не ратифицирована. Премьер-лига выдвинула четыре условия для одобрения договора.

Но за последний месяц 777 испытала финансовые трудности, которые поставили под угрозу покупку клуба.

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Наставник "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал эту ситуацию:

"Я много раз говорил, что нужно закладывать в футбольный клуб базу, от которой можно оттолкнуться, а ее еще нет.

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Планировать следующий сезон сложно из-за неопределенности относительно покупки клуба".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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