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Лидс рискует потерять одного из лидеров команды, которым интересуются сразу пять клубов
Криченсио Саммервилл может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые клубы уже начинают разрабатывать стратегию для летних трансферов, в частности команды Премьер-Лиги и Серии А.
"Ливерпуль", "Ньюкасл", "Астон Вилла", а также "Наполи" и "Ювентус" следят за вингером "Лидса" Крисенсио Саммервилем, и, согласно TEAMtalk, если команда не попадет в АПЛ, игрока будет невозможно удержать в Чемпионшипе.
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Саммервилл за свою команду во всех турнирах этого сезона забил 20 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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