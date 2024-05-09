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Артета: Жоржиньо пример для молодого поколения с великолепными лидерскими способностями
Артета высказался о полузащитнике Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о подписании нового контракта с полузащитником Жоржиньо.
"Мы рады, что он продолжил с нами сотрудничество. Он важная часть нашей команды, Жоржиньо пример для молодого поколения с великолепными лидерскими способностями и уникальным стилем игры.
Мы очень рады, что Жоржиньо и его семья продолжили это путешествие вместе с нами".
В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Жоржиньо сыграл 23 матча, в которых отдал 2 ассиста.
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Источник:arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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