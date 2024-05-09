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Дайч: Последние несколько лет конец сезона всегда был связан с напряженной атмосферой
Специалист высказался о конце сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Эвертона" Шон Дайч высказался о конце сезона 2023/2024.
"Последние несколько лет конец сезона всегда был связан с напряженной атмосферой. Это хороший знак для игроков и болельщиков, и я надеюсь, что в субботу мы одержим победу".
"В общем, это был действительно странный сезон по многим причинам", - добавил специалист.
Напомним, что "Эвертон" 11 мая сыграет против "Шеффилд Юнайтед". Старт - в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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