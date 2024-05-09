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Дайч: Последние несколько лет конец сезона всегда был связан с напряженной атмосферой

Англия

Специалист высказался о конце сезона

Дайч: Последние несколько лет конец сезона всегда был связан с напряженной атмосферой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Эвертона" Шон Дайч высказался о конце сезона 2023/2024.

"Последние несколько лет конец сезона всегда был связан с напряженной атмосферой. Это хороший знак для игроков и болельщиков, и я надеюсь, что в субботу мы одержим победу".

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"В общем, это был действительно странный сезон по многим причинам", - добавил специалист.

Напомним, что "Эвертон" 11 мая сыграет против "Шеффилд Юнайтед". Старт - в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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