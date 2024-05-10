Арсенал находится в поиске нового голкипера. Среди кандидатов - бывший игрок лондонцев

"Канониры" начали искать замену Аарону Рэмсдейлу, который уступил свое место в составе Давиду Раи и, как ожидается, хочет уйти летом.

В идеале "Арсенал" хотел бы пригласить голкипера, который бы соответствовал требованиям Премьер-лиги, и кандидатура Войцеха Щенсны была предложена в качестве одного из возможных вариантов.

34-летний поляк прошел через академию "канониров" и провел 181 матч за лондонцев до перехода в "Ювентус" в 2017 году. "Старая синьора" хочет продать вратаря этим летом, поскольку работает над подписанием Микеле Ди Грегорио из "Монцы", что повышает вероятность того, что Войцех Щенсны станет доступнее. Но сделка с поляком выглядит сложной из-за его высокой зарплаты в 100 000 фунтов стерлингов в неделю после уплаты налогов. В этом сезоне он был первым номером "Ювентуса", у него остался еще один год контракта, он обосновался в Турине, и еще неизвестно, будет ли он рад подстраховывать Раю.

Джейсон Стил из "Брайтона" - вратарь, на которого может положить глаз "Арсенал", но у него осталось еще два года контракта. 33-летний футболист, который ранее играл с Раей в "Блэкберне", в этом сезоне в "Брайтоне" чередовался с Бартом Вербрюггеном. Кроме того, "канониры" также являются одними из нескольких ведущих европейских клубов, которые просматривают вратаря "Аякса" Дианта Рамая. Он соответствует профилю вратаря, который нужен "Арсеналу", поскольку голкипер прекрасно работает с мячом, но в свои 22 года он не хочет отказываться от гарантированного места в старте.