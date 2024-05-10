И Зинченко тоже. Футболисты Арсенала, которым лучше уйти из команды летом 2024 года

Испанский тренер возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. За это время его команда дважды завершала сезон на восьмом месте (АПЛ), в сезоне 2021/2022 взобралась на пятое и два сезона составляет конкуренцию "Манчестер Сити" в гонке за чемпионство. Впервые за семь лет влетела в Лигу чемпионов и за 14 лет - дошла до 1/4 финала турнира. Нет сомнений, что Артета видит путь развития команды и точно знает, как добиться поставленной цели. Пусть и не очень быстро.

За два тура до окончания сезона 2023/2024 лондонский "Арсенал" вырвался вперед и опережает "Манчестер Сити" всего на одно очко. Впереди завершающие матчи - с "Манчестер Юнайтед" (12.05.2024) и "Эвертоном" (19.05.2024), которые решат судьбу "Арсенала" в нынешнем сезоне. О первом или втором месте в АПЛ говорить еще рано. Но даже если "Арсенал" и отдаст чемпионство "Манчестер Сити", Артета будет готовиться, а скорее уже готовится к следующему сезону.

Что касается Лиги чемпионов, вылет из 1/4 финала - это не катастрофа века. Сам Артета философски отреагировал на поражение от "Баварии": "Иногда команде требуется восемь-десять лет, чтобы дойти до полуфинала". Так что у "Арсенала" все впереди.

В августе 2021 года Гари Невилл раскритиковал "Арсенал": "У них нет стратегии и плана. Как можно ожидать результат с такой слабой трансферной политикой. Артета - отличный тренер. Но не только тренер выигрывает титул". Артета услышал экс-футболиста "Манчестер Юнайтед", сделал выводы и последние три года "Арсенал" совершает минимум ошибок на трансферном рынке. Мартин Эдегор, Такэхиро Томиясу, Габриэл Жезус, Кай Хаверц, Александр Зинченко, Фабио Вийера, Леонардо Троссард, Деклайн Райс - все они участвуют в прогрессе "Арсенала".

Однако, даже с таким подбором футболистов "Арсеналу" не хватает изюминки. Например, забивного форварда, который будет творить голевую "магию". И еще парочку игроков для точечного усиления. Но прежде Микелю Артете предстоит, скорее всего, расстаться с некоторыми футболистами, даже если высоко оценивает их игровые качества. С ветеранами Мо Элнени (31-летний полузащитник) и Седриком Суарешом (32-летним защитником) "красные" контракт не продлевают. Футболисты уже ведут переговоры с турецкими клубами, а "Арсенал" разгрузит зарплатную ведомость. Но этого недостаточно. Покупка новых игроков требует гораздо большей суммы денег, а соответственно и продаж.

Каким футболистам "Арсенала" лучше поискать футбольное счастье в других клубах?

Томас Парти

Весь сезон 2022/2023 Парти отыграл за "Арсенал". Но летом большинство экспертов были уверены в его уходе из команды. Не всегда в хорошей физической форме, часто травмируется и с неприятной историей за пределами футбольного поля (обвинялся в износиловании) - набор не лучших качеств для футболиста "Арсенала". Но Артета решил оставить Томаса. По идее, с приходом Райса, Парти мог выходить на поле в паре с Декланом или составить ему конкуренцию. В сентябре 2023 года Парти получил травму паха - минус три недели. В октябре на тренировке "хрустальный" Парти повредил бедро, перенес операцию - минус три месяца. Несмотря на то, что Томас с января 2024 года здоров, он полностью проиграл место в основе Райсу и вряд ли у него есть шанс заиграть в основе "Арсенала".

Прошлым летом к Парти проявляли интерес саудовские клубы. Возможно, "Арсенал" пожалеет, что не продал игрока за 30-40 миллионов евро. В январе "Ювентус" готов был взять ганца в аренду. Учитывая, что Парти мечтает выступать в Серии А, "Арсеналу" следует приложить все усилия для продажи 30-летнего футболиста.

Фабиу Виейра

Летом 2022 года "Арсенал" приобрел португальского футболиста за 40 млн евро. Зачем он нужен был Артете? Как не обратить внимание на молодого (22 года на тот момент) перспективного Виейра, который за один сезон закрепился в основе "Порту" и стал лучшим ассистентом команды. Однако техничный, обладающий индивидуальным мастерством и волшебной левой ногой Фабиу так и не смог реализовать свой потенциал в футболке "Арсенала". Если в первой части сезона Фабиу еще более менее регулярно выходил на поле, то с января португалец попал в категорию - неиспользованная замена.

Эдвард Нкетиа

Развитию Нкетиа, как нападающего, постоянно что-то мешает. Воспитанник "Челси" оказался ненужным "пенсионерам", когда парню было всего 16 лет. Причина - слишком маленький рост (175 см). Молодого игрока купил "Арсенал". В 2017 году, во втором своем матче в футболке "Арсенала" Нкетиа за 11 минут спас "Арсенал" и Арсена Венгера от поражения в Кубке Лиги. При счете 0:1 на 85-ой минуте Венгер выпустил нападающего. Через 30 секунд Эдди сравнял счет. В первом экстра тайме Нкетия забил победный гол.О Нкетиа заговорила вся Англия.

Пришедший в "Арсенал" Эмери не разглядел потенциал игрока и отдал его в аренду. А вот Артета увидел в Нкетиа футболиста своей команды. Весной 2022 года Нкетиа прочно занял место в основе. После прихода Жезуса Эдди вернулся на скамейку запасных. Периодические травмы Жезуса позволяют Нкетиа выходить и забивать за "Арсенал". И только. В отличии от Мартинелли и Сака, Нкетиа не имеет возможность полноценно развиваться и прогрессировать. Иногда кажется, что Эдди не до конца вписывается в философию футбола Артеты. 135 минут с января 2024 года - это ничто для молодого способного нападающего. Скорее всего, Артета согласится продать Нкетиа летом.

Габриэл Жезус

Артета очень гордился приобретением Габриэла. Конечно, тренер не ожидал от Жезуса 20 голов за сезон. В бразильце он видел форварда, умеющего прессинговать, созидать, открываться и, конечно, реализовывать моменты. Последний пункт, как оказалось - большой недостаток Жезуса.

Стартовал Габриэл в "Арсенале" идеально. Но полученная травма на ЧМ-2022 выбила игрока на 100 дней. Закрыв глаза на слабый сезон нападающего, Артета упрямо не соглашался продавать футболиста летом 2023 года. Сезон 2023/2024 ничем не отличается от предыдущего. Всего четыре гола и пять ассистов (АПЛ). Жезус не демонстрирует высокий уровень атакующего футболиста. Да и травмированное колено постоянно беспокоит. В нынешнем сезоне Жезус уже три раза попадал в лазарет. С такой периодичностью повреждений футболист не может находиться в хорошем игровом тонусе на всей дистанции.

"На таком высоком уровне нельзя то играть, то не играть. За титул могут бороться футболисты, которые постоянно выходят на поле. Габриэл Жезус часто отсутствует из-за травм", - описал ситуацию с Жезусом Арсен Венгер.

Эти слова подтверждают, что Артета должен готовиться к расставанию с бразильским футболистом.

Остается лишь вопрос, может ли клуб лишиться одновременно двух нападающих - Жезуса и Нкетиа?

Нет гарантии, что руководство "Арсенала" найдет деньги на покупку опять-таки двух форвардов. Ведь это не единственная позиция, которую собирается усилить Артета. Правда, не стоит забывать о Кае Хаверце. Немецкий футболист по ходу сезона набирает вполне хорошую форму.

Аарон Рэмсдейл

Критика в сторону "Арсенала" и Артеты зашкаливала, когда клуб купил Дэвида Райю. На первый взгляд, ничего особенного не случилось. Конкуренция должна быть не только между полевыми игроками, а и голкиперами. На вопросы журналистов Рэмсдейл отвечал сдержанно: "Сложно представить, что вся карьера пройдет без конкуренции. Это нормально".

Вероятно, Артета был прав. Особенно после признания Аарона, что он часто теряет концентрацию по ходу матча. Плюс, Райя гораздо больше отвечает требованиям современного футбола к голкиперам - хорошо играет ногами.

Однако Рэмсдейл и Райя все-таки голкиперы одного уровня - высокого. И вполне естественно, что Рэмсдейл не готов быть неизвестно сколько сезонов вторым номером.

"Хороший голкипер не может долго быть вторым. Рано или поздно он начнет проявлять недовольство", - говорил Брэд Фридель, американский экс-голкипер "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Тоттенхэма".

Ситуация в "Арсенале" негативно повлияла на положение Рэмсдейла и в сборной Англии. Скорее всего Саутгейт не даст Аарону сыграть на Евро-2024. В ноябре 2023 года и марте 2024 года ( сборная Англии проводила товарищеские матчи) место первого номера занимал Пикфорд.

Аарон не готов ждать шанс на скамейке запасных. Скорее всего, "Арсенал" постарается продать голкипера по его просьбе.

Рис Нельсон

В 2018 году воспитанник "Арсенала" уехал в Бундеслигу (аренда, "Хоффенхайм), где рассчитывал получить постоянное игровое время. Надежды 18-летнего футболиста, лучшего игрока Английской Премьер-лиги 2 сезона 2017/2018 оправдались. Хавбек разрывал немецкий чемпионат и вернулся через год повзрослевшим футболистом. Два сезона Нельсон провел в "Арсенале", в основном на скамейке запасных. Летом 2021 года отправился в очередную аренду в "Фейеноорд". Адаптация проходила долго, но к весне Нельсон идеально вписался в команду и в связке с Альбертом Стейвенбергом творил чудеса. "Фейеноорд" был настроен продлить аренду футболиста, но Артета не согласился и вернул Риса в Лондон.

Второе возвращение в родной клуб вновь отобрало у Нельсона игровое время. Самый яркий момент его карьеры в футболке "Арсенала" - март 2023 года, когда Нельсон вышел на замену при счете 2:2. Отыграв 28 минут, Нельсон спас "Арсенал", забив победный гол на 90+7. После такого выхода Артета очень часто приводил Риса в пример: "Неважно, сколько играет футболист. Главное, чтобы он был готов в любой момент дать результат".

Все это хорошо. Но без постоянной игровой практики через несколько лет даже самый талантливый игрок вряд ли будет находиться в хорошей форме и делать разницу в критической ситуации. Судя по тому, как Артета использует Нельсона в нынешнем сезоне, ему придется смириться с уходом футболиста. Лучше, чтобы это была продажа, а не аренда.

Александр Зинченко

Стоит на пороге перемен и Александр Зинченко. Украинский футболист вызывает в Англии много противоречивых мнений. За последние несколько месяцев наш футболист услышал критику от болельщиков "Арсенала" и футбольных экспертов. Виной всему травма Александра, которая очень часто заставляла Микеля Артету менять игрока по ходу матча, а в пяти матчах с января и вовсе не выпускать на поле. В марте клуб утверждал, что не рассматривает продажу футболиста. Однако в течение двух месяцев ситуация изменилась кардинально. "Арсенал" готов продать Александра, несмотря на то, что Микель Артета высоко ценит футболиста. Для Александра же такая ситуация может стать новым этапом в развитии его профессиональных качеств.

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