Челси проявляет интерес к вингеру немецкого Штутгарта

"Челси" после крупных приобретений, если говорить о сумме потраченных денег, этим летом также планирует работать на трансферном рынке. Это связано с плохими результатами команды в Премьер-лиге, которая второй сезон подряд проведет вне Лиги чемпионов.

"Пенсионеры" обратили свое внимание на Криса Фюриха, который проводит выдающийся сезон в составе "Штутгарта". Немец превратился в игрока международного уровня и "Челси" столкнется с "Боруссией" и "Баварией", которые также заинтересованы в приобретении вингера "швабов". Хотя у 26-летнего футболиста еще действует контракт до 2028 года, он может покинуть летом "Штутгарт" за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Добавим, что Крис Фюрих в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился 9 голами и 7 передачами.