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Арсенал планирует укрепить центр защиты игроком Аякса
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" второй сезон подряд претендует на чемпионство в Премьер-лиге. В нынешней кампании подопечные Микеля Артеты имеют лучшую защиту в АПЛ, пропустив 28 голов за два тура до конца турнира. Впрочем, "канониры" хотят укрепить линии обороны на следующий сезон и присматриваются к возможным кандидатам, которые могли бы присоединиться к лондонскому клубу уже в ближайшее трансферное окно.
Сообщается, что "Арсенал" сделал центрального защитника "Аякса" Йоррела Хато одной из своих главных целей в летнее межсезонье. 18-летний футболист дебютировал в составе нидерландского клуба в прошлом сезоне, но быстро зарекомендовал себя как игрок основного состава в начале текущей кампании. За свой удивительный прорыв Хато был награжден новым контрактом с "Аяксом", который связывает его с клубом до 2028 года. Микель Артета рассматривает нидерландца как человека, который может оказать давление на основную пару центральных защитников Вильяма Салибу и Габриэля, а также стать основным игроком в будущем на этой позиции, учитывая его молодой возраст.
Добавим, что Йоррел Хато в этом сезоне провел 45 матчей, где отметился голом и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.
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