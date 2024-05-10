Клопп - о чемпионской гонке в АПЛ: Теперь это не первый номер в списке приоритетов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионский титул английской Премьер-лиги.

"Теперь это не первый номер в списке приоритетов на каждое утро. Кстати, скажите ребятам, что у нас еще есть шанс. Мы видим таблицу и просчитываем ситуацию.

Ожидаем ли мы, что они проиграют три игры? "Сити" должен проиграть три матча - это трудно представить. Но никогда не знаешь, что случится. "Арсенал" должен проиграть две игры - тоже мало верится. В этом туре они играют раньше, и если обе команды проиграют - мы поговорим об этом.

У нас есть шанс снова набрать больше 80 очков. Как и все в жизни, вы никогда не должны принимать такие вещи как должное", - передаёт слова немца BBC.