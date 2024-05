Почеттино - о своем будущем в Челси: Мы уже планируем предсезонное турне

Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своём уходе с должности главного тренера лондонского "Челси".

Напомним, контракт Почеттино с "Челси" рассчитан до следующего лета. На данный момент "синие" занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

???? Pochettino on his future at Chelsea: “We are already planning the pre-season tour together”.



“We have had some meetings and we are working with the responsibility to organise the next season and of course, working in the future”. pic.twitter.com/5CBDOWgvg5