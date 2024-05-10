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Почеттино - о своем будущем в Челси: Мы уже планируем предсезонное турне

Англия

Судя по всему, в клубе ещё рассчитывают на специалиста

Почеттино - о своем будущем в Челси: Мы уже планируем предсезонное турне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своём уходе с должности главного тренера лондонского "Челси".

"Мы уже вместе (с руководством клуба - прим.) планируем предсезонный тур. У нас было несколько встреч, и мы ответственно работаем над организацией следующего сезона и, конечно же, трудимся на будущее", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Почеттино с "Челси" рассчитан до следующего лета. На данный момент "синие" занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) тренер
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Опубликовал: Александр Бураков
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