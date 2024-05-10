Почеттино - о своем будущем в Челси: Мы уже планируем предсезонное турне

Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своём уходе с должности главного тренера лондонского "Челси".

"Мы уже вместе (с руководством клуба - прим.) планируем предсезонный тур. У нас было несколько встреч, и мы ответственно работаем над организацией следующего сезона и, конечно же, трудимся на будущее", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.