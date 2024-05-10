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Почеттино - о своем будущем в Челси: Мы уже планируем предсезонное турне
Судя по всему, в клубе ещё рассчитывают на специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своём уходе с должности главного тренера лондонского "Челси".
"Мы уже вместе (с руководством клуба - прим.) планируем предсезонный тур. У нас было несколько встреч, и мы ответственно работаем над организацией следующего сезона и, конечно же, трудимся на будущее", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, контракт Почеттино с "Челси" рассчитан до следующего лета. На данный момент "синие" занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
???? Pochettino on his future at Chelsea: “We are already planning the pre-season tour together”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024
“We have had some meetings and we are working with the responsibility to organise the next season and of course, working in the future”. pic.twitter.com/5CBDOWgvg5
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