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Ноттингем Форест – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готовы ли парни Почеттино продолжать свою серию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние две игры в исполнении "Челси" очень вдохновили болельщиков этого клуба и заставили их поверить в то, что сезон может стать успешным, ведь шансы на итоговое шестое место в турнирной таблице сохраняются.
Однако для этого нужно не только самим побеждать во всех трех оставшихся матчах, но и надеяться на потерю очков от конкурентов. Сможет ли команда перенести свой победный импульс с домашнего "Стэмфорд Бридж" на "Сити Граунд"?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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