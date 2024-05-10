Ноттингем Форест – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние две игры в исполнении "Челси" очень вдохновили болельщиков этого клуба и заставили их поверить в то, что сезон может стать успешным, ведь шансы на итоговое шестое место в турнирной таблице сохраняются.

Однако для этого нужно не только самим побеждать во всех трех оставшихся матчах, но и надеяться на потерю очков от конкурентов. Сможет ли команда перенести свой победный импульс с домашнего "Стэмфорд Бридж" на "Сити Граунд"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Челси" Смотреть трансляцию

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