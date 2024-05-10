  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готовы ли парни Почеттино продолжать свою серию?

Ноттингем Форест – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние две игры в исполнении "Челси" очень вдохновили болельщиков этого клуба и заставили их поверить в то, что сезон может стать успешным, ведь шансы на итоговое шестое место в турнирной таблице сохраняются.

Однако для этого нужно не только самим побеждать во всех трех оставшихся матчах, но и надеяться на потерю очков от конкурентов. Сможет ли команда перенести свой победный импульс с домашнего "Стэмфорд Бридж" на "Сити Граунд"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хау рассказал о будущем ключевых игроков Ньюкасла
yellow-arrow
Борнмут – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Ноттингем Форест Челси (Лондон) АПЛ Нуну Эшпириту Санту Где смотреть футбол Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости