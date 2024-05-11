Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Михаил Мудрик стал стабильным игроком стартового состава команды Почеттино, впрочем ему не хватает результативных действий. И не сказать, что у украинца нет для этого моментов, они есть, вот только реализации не хватает.

Причем реализации не хватает не только Михаилу, но и его партнерам по команде, которые упустили немало возможностей после его передач и не позволили украинцу оформить несколько ассистов.

Сможет ли Мудрик проявить себя в матче против "Ноттингем Форест"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

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Английская Премьер-лига. 37 тур.

11 мая. 19:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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