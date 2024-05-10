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Фулхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гвардиола в погоне за первым местом
Getty Images / Global Images Ukraine
Концовка этого сезона Премьер-лиги получается невероятно интересной в контексте борьбы за чемпионство. Команда Пепа Гвардиолы все еще считается главным фаворитом, впрочем им нужно еще догнать "Арсенал" и выигрывать свои матчи.
После непростого выезда к "Ноттингем Форест" и легкой домашней победы над "Вулверхэмптоном", они едут в гости к команде Марку Силвы. Кажется, что легкой прогулки здесь не будет.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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