Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрлинг Холанд воскресает
Getty Images / Global Images Ukraine
После неудачного отрезка, в который вошла травма и определенный период для набора оптимальной формы, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, кажется, наконец находит свою игру и возвращается к той форме, к которой привыкли все болельщики английского футбола.
Готов ли норвежец разочаровать "Фулхэм" и приблизить свою команду к титулу?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 37 тур.
11 мая. 14:30. Лондон. «Крейвен Коттедж»
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги
- Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило
- Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
- СМИ: МЮ хочет Лунина и предлагает стабильное место в стартовом составе
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО