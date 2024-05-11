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Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрлинг Холанд воскресает

Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После неудачного отрезка, в который вошла травма и определенный период для набора оптимальной формы, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, кажется, наконец находит свою игру и возвращается к той форме, к которой привыкли все болельщики английского футбола.

Готов ли норвежец разочаровать "Фулхэм" и приблизить свою команду к титулу?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

Английская Премьер-лига. 37 тур.

11 мая. 14:30. Лондон. «Крейвен Коттедж»

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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