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Борнмут – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Забарный против Ярмолюка
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередное противостояние двух украинских футболистов в Английской Премьер-лиге. Да, турнирной мотивации у обеих команд практически нет, но для украинских болельщиков этот матч точно должен быть интересным. Особенно если в стартовых составах мы увидим Забарного и Ярмолюка.
Появление в старте Ильи почти не вызывает вопросов, а вот Ярмолюк далеко не гарантированно выйдет с первых минут, впрочем, мы на это будем надеяться.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 мая.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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