Борнмут – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очередное противостояние двух украинских футболистов в Английской Премьер-лиге. Да, турнирной мотивации у обеих команд практически нет, но для украинских болельщиков этот матч точно должен быть интересным. Особенно если в стартовых составах мы увидим Забарного и Ярмолюка.

Появление в старте Ильи почти не вызывает вопросов, а вот Ярмолюк далеко не гарантированно выйдет с первых минут, впрочем, мы на это будем надеяться.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

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