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Борнмут – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Забарный против Ярмолюка

Борнмут – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очередное противостояние двух украинских футболистов в Английской Премьер-лиге. Да, турнирной мотивации у обеих команд практически нет, но для украинских болельщиков этот матч точно должен быть интересным. Особенно если в стартовых составах мы увидим Забарного и Ярмолюка.

Появление в старте Ильи почти не вызывает вопросов, а вот Ярмолюк далеко не гарантированно выйдет с первых минут, впрочем, мы на это будем надеяться.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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