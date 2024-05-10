Эдди Хау рассказал о будущем ключевых игроков Ньюкасла

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау рассказал о будущем Александера Исака и Бруно Гимараэса.

"Я планирую, чтобы они остались с нами. Мы не хотим продавать наших лучших игроков. Это ключ для нас, без них нам придется начинать все заново".