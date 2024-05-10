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Эдди Хау рассказал о будущем ключевых игроков Ньюкасла
Мы не хотим продавать наших лучших футболистов (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау рассказал о будущем Александера Исака и Бруно Гимараэса.
"Я планирую, чтобы они остались с нами. Мы не хотим продавать наших лучших игроков. Это ключ для нас, без них нам придется начинать все заново".
Напомним, что у обоих игроков контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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