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Эдди Хау рассказал о будущем ключевых игроков Ньюкасла

Англия

Мы не хотим продавать наших лучших футболистов (с)

Эдди Хау рассказал о будущем ключевых игроков Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау рассказал о будущем Александера Исака и Бруно Гимараэса.

"Я планирую, чтобы они остались с нами. Мы не хотим продавать наших лучших игроков. Это ключ для нас, без них нам придется начинать все заново".

Напомним, что у обоих игроков контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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