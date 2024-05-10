Тренер Вулверхэмптона рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заявил, что клуб, вероятно, не сможет потратить значительные средства на трансферы этим летом, если не продаст некоторых игроков.

"Я не думаю, что нам удастся найти деньги, не продав ни одного игрока. Клуб рассчитывает в обозримом будущем финансировать себя самостоятельно. Но все может измениться".

Читайте также Три клуба АПЛ будут соревноваться за подписание защитника Бреста

"Я бы не ожидал, что этим летом мы потратим много миллионов на трансферы", - добавил специалист.

Напомним, что подопечные Гари завтра, 11 мая, сыграют против "Кристал Пэлас".