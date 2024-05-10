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Официально: Кристал Пэлас продлил сотрудничество с тремя своими игроками

Англия

Контракт подписан до 2025 года

Официально: Кристал Пэлас продлил сотрудничество с тремя своими игроками

Crystal Palace FC

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Футбольный клуб "Кристал Пэлас" с радостью объявил о том, что Уилл Хьюз, Джеффри Шлупп и Джоэл Уорд продлили свои контракты с клубом до лета 2025 года.

За "Пэлас" в целом это трио провело 672 матча (Хьюз - 82, Шлупп - 230, Уорд - 360). Они в этом сезоне являлись основными игроками команды.

"В любой команде Премьер-лиги жизненно важно достичь правильного баланса между молодостью и опытом, имея команду игроков, способных вести клуб вперед как на поле, так и за его пределами", - прокомментировал продление контрактов председатель правления Стив Пэриш.

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Источник:
cp fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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