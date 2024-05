Официально: Кристал Пэлас продлил сотрудничество с тремя своими игроками

Футбольный клуб "Кристал Пэлас" с радостью объявил о том, что Уилл Хьюз, Джеффри Шлупп и Джоэл Уорд продлили свои контракты с клубом до лета 2025 года.

За "Пэлас" в целом это трио провело 672 матча (Хьюз - 82, Шлупп - 230, Уорд - 360). Они в этом сезоне являлись основными игроками команды.

We're delighted to confirm that Will Hughes, Jeffrey Schlupp and Joel Ward have all extended their contracts at the club ❤️????