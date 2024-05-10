Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Кристал Пэлас продлил сотрудничество с тремя своими игроками
Контракт подписан до 2025 года
Crystal Palace FC
Футбольный клуб "Кристал Пэлас" с радостью объявил о том, что Уилл Хьюз, Джеффри Шлупп и Джоэл Уорд продлили свои контракты с клубом до лета 2025 года.
За "Пэлас" в целом это трио провело 672 матча (Хьюз - 82, Шлупп - 230, Уорд - 360). Они в этом сезоне являлись основными игроками команды.
"В любой команде Премьер-лиги жизненно важно достичь правильного баланса между молодостью и опытом, имея команду игроков, способных вести клуб вперед как на поле, так и за его пределами", - прокомментировал продление контрактов председатель правления Стив Пэриш.
Hughesy ✅— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 10, 2024
Schluppy ✅
Wardy ✅
We're delighted to confirm that Will Hughes, Jeffrey Schlupp and Joel Ward have all extended their contracts at the club ❤️????
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
- Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО