Премьер-Лига назвала имя лучшего игрока апреля

Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в АПЛ.

Только за прошлый месяц футболист в Премьер-Лиге забил 7 голов и отдал один ассист.

