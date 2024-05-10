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Премьер-Лига назвала имя лучшего игрока апреля

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Коул Палмер - лучший в апреле

Премьер-Лига назвала имя лучшего игрока апреля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в АПЛ.

Только за прошлый месяц футболист в Премьер-Лиге забил 7 голов и отдал один ассист.

Палмер проводит потрясающий сезон за "Челси" - 43 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мячей и отдал 13 результативных передач.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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