Известно имя лучшего тренера Премьер-лиги в апреле

Наставник "Эвертона" Шон Дайч признан лучшим тренером апреля.

За прошлый месяц его команда выиграла 4 матча, один раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Sean Dyche has been named April's @BarclaysFooty Manager of the Month ????#PLAwards | @Everton pic.twitter.com/ezOT7GsBgO