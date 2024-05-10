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Известно имя лучшего тренера Премьер-лиги в апреле
Тренер Эвертона получил приз
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Эвертона" Шон Дайч признан лучшим тренером апреля.
За прошлый месяц его команда выиграла 4 матча, один раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Sean Dyche has been named April's @BarclaysFooty Manager of the Month ????#PLAwards | @Everton pic.twitter.com/ezOT7GsBgO— Premier League (@premierleague) May 10, 2024
Специалист опередил Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити") и Микеля Артету ("Арсенал"), которые также боролись за награду.
Sean Dyche's tracksuit = wins! ???? pic.twitter.com/Ifun3JRMcL— Premier League (@premierleague) May 10, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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