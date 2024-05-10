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Известно имя лучшего тренера Премьер-лиги в апреле

Англия
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Тренер Эвертона получил приз

Известно имя лучшего тренера Премьер-лиги в апреле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Эвертона" Шон Дайч признан лучшим тренером апреля.

За прошлый месяц его команда выиграла 4 матча, один раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Специалист опередил Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити") и Микеля Артету ("Арсенал"), которые также боролись за награду.

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Микель Артета Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Пеп Гвардиола
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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