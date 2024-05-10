Хавбек Манчестер Юнайтед получил третью травму в сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт получил травму.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг объявил, что 25-летний игрок не будет играть в матче против "Арсенала" из-за новой травмы, но деталей специалист не сообщил. Для Мейсона это уже третье повреждение в этом сезоне.

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Маунт в Премьер-Лиге 2023/2024 сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол.