Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Манчестер Юнайтед получил третью травму в сезоне
Плохие новости для команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт получил травму.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг объявил, что 25-летний игрок не будет играть в матче против "Арсенала" из-за новой травмы, но деталей специалист не сообщил. Для Мейсона это уже третье повреждение в этом сезоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Маунт в Премьер-Лиге 2023/2024 сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
- Манчестер Юнайтед - самый дорогой футбольный клуб мира. В топ-10 вошли три команды, в которых выступают украинцы
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн