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Мойес - о своем уходе в конце сезона: Я считаю, что это правильное решение для обеих сторон
Специалист прокомментировал решение клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэм" Дэвид Мойес прокомментировал решение руководства команды относительно его ухода в конце этого сезона.
"Я считаю, что это правильное решение для обеих сторон, для меня и для клуба. Мы пойдем разными путями, проведя хорошие четыре с половиной года вместе".
"Я хочу продолжать по-настоящему заниматься футболом. Я действительно люблю эту игру", - добавил специалист.
Мойес возглавил "Вест Хэм" во второй раз (впервые - сезон 2017/2018), он вернулся в клуб в 2019 году.
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