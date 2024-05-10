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Мойес - о своем уходе в конце сезона: Я считаю, что это правильное решение для обеих сторон

Англия

Специалист прокомментировал решение клуба

Мойес - о своем уходе в конце сезона: Я считаю, что это правильное решение для обеих сторон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэм" Дэвид Мойес прокомментировал решение руководства команды относительно его ухода в конце этого сезона.

"Я считаю, что это правильное решение для обеих сторон, для меня и для клуба. Мы пойдем разными путями, проведя хорошие четыре с половиной года вместе".

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"Я хочу продолжать по-настоящему заниматься футболом. Я действительно люблю эту игру", - добавил специалист.

Мойес возглавил "Вест Хэм" во второй раз (впервые - сезон 2017/2018), он вернулся в клуб в 2019 году.

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Дэвид Мойес Вест Хэм
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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