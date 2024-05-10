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Директор Эвертона сделал заявление, которое не понравится болельщикам
Клуб будет вынужден продать некоторых игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Эвертона" Кевин Телвелл предупредил болельщиков, что летом команда будет вынуждена продать некоторых своих игроков.
"Также важно, чтобы я был абсолютно честным с вами. Реальность такова, что, учитывая текущий регламент и финансовое состояние клуба, мы должны продать некоторых игроков. Работа в таких жестких финансовых рамках является чрезвычайно сложной.
Мы осознаем свою ответственность, и это должно быть нашим приоритетом. Возможно, это не очень приятно слышать, но в нынешних обстоятельствах это правильное решение для "Эвертона".
Напомним, что завтра, 11 мая, "ириски" сыграют против "Шеффилд Юнайтед". Старт - в 17:00 по киевскому времени.
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