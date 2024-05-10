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Директор Эвертона сделал заявление, которое не понравится болельщикам

Англия
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Клуб будет вынужден продать некоторых игроков

Директор Эвертона сделал заявление, которое не понравится болельщикам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Эвертона" Кевин Телвелл предупредил болельщиков, что летом команда будет вынуждена продать некоторых своих игроков.

"Также важно, чтобы я был абсолютно честным с вами. Реальность такова, что, учитывая текущий регламент и финансовое состояние клуба, мы должны продать некоторых игроков. Работа в таких жестких финансовых рамках является чрезвычайно сложной.

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Мы осознаем свою ответственность, и это должно быть нашим приоритетом. Возможно, это не очень приятно слышать, но в нынешних обстоятельствах это правильное решение для "Эвертона".

Напомним, что завтра, 11 мая, "ириски" сыграют против "Шеффилд Юнайтед". Старт - в 17:00 по киевскому времени.

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Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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