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Тен Хаг - о своем будущем в МЮ: Я думаю, что у владельцев есть здравый смысл
Специалист настроен выиграть Кубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, наставник "Манчестер Юнайтед" постоянно говорит о своих намерениях выиграть Кубок Англии, но журналисты напомнили ему о моменте, когда его соотечественник Луи Ван Гал был уволен в 2016 году, несмотря на победу в финале этого же турнира.
Тен Хаг ответил на вопрос, волнует ли его эта ситуация:
"Нет, я думаю, что у владельцев есть здравый смысл. Они понимают, что когда вы теряете восемь центральных защитников, когда мы видим, что у нас нет левого защитника, они знают, что это негативно скажется на результатах.
Но мы все еще боремся, и это важный финал Кубка Англии. Мы все еще там, это может стать кульминацией сезона".
Напомним, что 25 мая "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках финала Кубка Англии.
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