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Тен Хаг - о своем будущем в МЮ: Я думаю, что у владельцев есть здравый смысл

Англия

Специалист настроен выиграть Кубок Англии

Тен Хаг - о своем будущем в МЮ: Я думаю, что у владельцев есть здравый смысл

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик тен Хаг, наставник "Манчестер Юнайтед" постоянно говорит о своих намерениях выиграть Кубок Англии, но журналисты напомнили ему о моменте, когда его соотечественник Луи Ван Гал был уволен в 2016 году, несмотря на победу в финале этого же турнира.

Тен Хаг ответил на вопрос, волнует ли его эта ситуация:

"Нет, я думаю, что у владельцев есть здравый смысл. Они понимают, что когда вы теряете восемь центральных защитников, когда мы видим, что у нас нет левого защитника, они знают, что это негативно скажется на результатах.

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Но мы все еще боремся, и это важный финал Кубка Англии. Мы все еще там, это может стать кульминацией сезона".

Напомним, что 25 мая "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках финала Кубка Англии.

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Луи Ван Гал Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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