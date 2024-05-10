Тен Хаг - о своем будущем в МЮ: Я думаю, что у владельцев есть здравый смысл

Эрик тен Хаг, наставник "Манчестер Юнайтед" постоянно говорит о своих намерениях выиграть Кубок Англии, но журналисты напомнили ему о моменте, когда его соотечественник Луи Ван Гал был уволен в 2016 году, несмотря на победу в финале этого же турнира.

Тен Хаг ответил на вопрос, волнует ли его эта ситуация:

"Нет, я думаю, что у владельцев есть здравый смысл. Они понимают, что когда вы теряете восемь центральных защитников, когда мы видим, что у нас нет левого защитника, они знают, что это негативно скажется на результатах. Читайте также Хавбек Манчестер Юнайтед получил третью травму в сезоне Но мы все еще боремся, и это важный финал Кубка Англии. Мы все еще там, это может стать кульминацией сезона".

Напомним, что 25 мая "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках финала Кубка Англии.