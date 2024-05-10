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Ньюкасл готов сделать своего ключевого форварда самым высокооплачиваемым игроком команды
Английский клуб не планирует отпускать Александера Исака
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" уже начал продумывать стратегию на летнее трансферное окно. Руководство решает: кто должен покинуть команду, а кому следует остаться.
Английский клуб уверен, что им удастся сохранить нападающего Александера Исака. "Ньюкасл" также хочет предложить 24-летнему шведу новый контракт с увеличенной заработной платой. Точная сумма не разглашается, но СМИ сообщают, что футболист станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
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Исак в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 матчах.
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