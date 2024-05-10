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Артета: Мой мозг всегда переносит меня туда, где мы возглавляем турнирную таблицу АПЛ
Специалист настроен на победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" Микель Артета четко дал понять, что его команда сосредоточена только на одной цели: получить титул чемпиона Англии.
"Канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на одно очко, но они могут потерять лидерство. Тем не менее Артета настроен оптимистично и верит, что его команда может преодолеть любые препятствия.
"Мой мозг всегда переносит меня туда, где мы возглавляем турнирную таблицу Премьер-лиги.
Мы должны сосредоточиться и сделать все возможное, чтобы оказаться в лучшей из возможных ситуаций. Это то, что мы делаем", - сказал специалист.
Напомним, что "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед" 12 мая. Старт - в 18:30 по киевскому времени.
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