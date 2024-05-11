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Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024
"Горожане" шаг за шагом идут к титулу
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
11 мая, 14:30. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Впереди "Сити" ожидает очень важный трехматчевой лондонский марафон. В этих поединках против столичных команд решится судьба чемпионства. Первый вызов – "Фулхэм" на "Крейвен Коттедж". Здесь "горожане" уже 12 лет исключительно побеждают. Похожий сценарий может повториться и сегодня против не слишком мотивированных "дачников".
Новости Фулхэма
В последних матчах подопечные да Силвы сбавили обороты. За три тура они набрали два зачетных пункта. Поражение "Ливерпуля" было очень боевым, но класс взял свое. Должное отдать "дачникам" нужно, ведь они в этом противостоянии не только сопротивлялись, но и интересно выглядели моментами. А вот в прошлом двух матчах против середняков "Кристал Пэлас" и "Брентфорда" были зафиксированы ничьи.
Сейчас "Фулхэм" находится на 13-м месте в чемпионате. Лондонцы уже ни на что не претендуют: ни на вылет, ни на еврокубки. Поэтому среди целей команды может быть только желание занять немного более высокую позицию в чемпионате. Но вряд ли это может стать мотивацией. Да и форма у команды не самая лучшая. Одна победа в последних семи поединках – тому подтверждение.
Кадры хозяев
Потерь у "Фулхэма" практически нет. Лишь один футболист находится в лазарете – Гаррисон Рид. Он пропустил прошлый поединок против “Брентфорда”, не сыграет хавбек и сегодня.
Новости Манчестер Сити
Поезд "горожан" несется к титулу. Команда Гвардиолы победила в шести последних матчах АПЛ подряд. В частности, в прошлом туре они разгромили "Вулверхэмптон" со счетом 5:1. Мощно проснулся Эрлинг Холанд, забивший сразу четыре в ворота "волков". За последние два сезона в воротах "Фулхэма" норвежец отличился пять раз (три гола – с пенальти). Поэтому его "дачникам" особенно следует опасаться.
Сейчас "Сити" находится на второй позиции, уступая лидеру "Арсеналу" одним зачетным пунктом. Правда, у подопечных Гвардиолы есть еще один матч в запасе. Его МС сыграет против "Тоттенхэма" посреди следующей недели. Грядущие дни будут решающими в борьбе за чемпионство. “Арсеналу” нужно и самому не терять очки, и молиться на своих соседей по городу. Молиться даже если атеисты.
Кадры гостей
Если у "дачников" одна потеря на сегодня, то у "Сити" ситуация еще лучше. Пока в лазарете "горожан" нет никого. Уже второй матч подряд МС сыграет в полном составе.
Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 04.05. Брентфорд – Фулхэм 0:0 (АПЛ)
- 27.04. Фулхэм – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
- 21.04. Фулхэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
- 14.04. Вест Хэм – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
- 06.04. Фулхэм – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 04.05. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 5:1 (АПЛ)
- 28.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
- 25.04. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
- 20.04. Манчестер Сити – Челси 0:4 (Кубок Англии)
- 17.04. Манчестер Сити – Реал 1:1 (3:4 в с. п.) (ЛЧ)
Последние пять личных встреч между соперниками
02.09.23. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)
30.04.23. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
05.11.22. Манчестер Сити – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)
13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2
|Манчестер Сити
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69 - 58
|60
|6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70 - 59
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|13
|10
|13
|56 - 70
|49
|10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52 - 63
|48
|11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53 - 57
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49 - 57
|43
|15
|Эвертон*
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17
|Ноттингем Форест*
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Сити
Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Сити от UA-Football
“Дачники” попали под горячую руку. Хотя они явно заслуживают уважения от "Сити", ведь "Фулхэм" в этом сезоне в матчах против "Арсенала" заработал четыре очка из шести возможных. В то же время в предыдущем поединке на "Этихаде" разница между командами была колоссальной. С того момента расклад сил не изменился, поэтому преимущество до сих пор остается за "горожанами". Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в первом тайме и матче (КФ 1,7).
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