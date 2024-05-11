Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус, Арсенал и Барселона интересуются Субименди. Реал Сосьедад готов продать игрока
Но сам игрок доволен тем, что выступает за Сосьедад
goal
"Ювентус", "Арсенал" и "Барселона" проявляют интерес к Мартину Субименди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, "Ювентус" и "Арсенал" видят в 25-летнем полузащитнике усиление в линии обороны и попытаются его подписать этим летом. Между тем, "Барса", которая также уверена, что приобретение Субименди улучшит положение в полузащите, считает, что Субименди, может стать новым Бускетсом. Отмечается, что представители "сине-гранатовой" встречались с представителями "Сосьедада" относительно приобретения испанца.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, за этот сезон опорный полузащитник сыграл 31 матч в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт Субименди с басками рассчитан до 2027 года, а отступные составляют 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги
- Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило
- Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
- Каземиро установил антирекорд сезона в АПЛ
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО