Ювентус, Арсенал и Барселона интересуются Субименди. Реал Сосьедад готов продать игрока

"Ювентус", "Арсенал" и "Барселона" проявляют интерес к Мартину Субименди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, "Ювентус" и "Арсенал" видят в 25-летнем полузащитнике усиление в линии обороны и попытаются его подписать этим летом. Между тем, "Барса", которая также уверена, что приобретение Субименди улучшит положение в полузащите, считает, что Субименди, может стать новым Бускетсом. Отмечается, что представители "сине-гранатовой" встречались с представителями "Сосьедада" относительно приобретения испанца.

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Напомним, за этот сезон опорный полузащитник сыграл 31 матч в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт Субименди с басками рассчитан до 2027 года, а отступные составляют 60 миллионов евро.