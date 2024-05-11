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Клопп - о Нуньесе: Во многих ситуациях ему просто не везет

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Отреагировал на информацию

Клопп - о Нуньесе: Во многих ситуациях ему просто не везет

Be Soccer

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что Дарвин Нуньес может перейти в "Барселону".

"Я ничего не знаю об этом, возможно это вранье. Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно оказывается в таких ситуациях.

Хотя он недоволен, когда упускает шансы, но он все равно делает всё правильно. Во многих ситуациях ему просто не везёт и для молодого футболиста это действительно плохо", — приводит слова Клоппа BBC.

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Напомним, за этот сезон Нуньес сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами.

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Юрген Клопп Барселона Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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