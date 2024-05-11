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"Через неделю мы узнаем": Почеттино рассказал, останется ли он в Челси
Впереди три финальных матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал свою будущую карьеру в лондонском клубе.
“Через неделю мы узнаем, останусь ли я в должности главного тренера “Челси”. Это не мое решение, потому что если владельцы думают об изменении. Наверное, через неделю мы узнаем. Меня это не касается.
Влияет ли это на людей, которые работают с нами? Я думаю, что да, потому что, в конце концов, вы можете развеять слухи и уволить меня, и это не проблема. Это происходит во многих клубах”, - сказал Почеттино.
Отметим, что "Челси" находится на седьмом месте АПЛ. Команда уступает шестому "Ньюкаслу" двумя зачетными пунктами.
Впереди на “пенсионеров” ожидают три заключительных поединка сезона. Сегодня они сыграют против "Ноттингем Форест", а на следующей неделе – с "Брайтоном" и "Борнмутом".
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