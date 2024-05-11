Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг рассказал, когда Маунт вернется из лазарета
Еще есть шанс сыграть в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед”, который вчера сообщил об очередной травме Мейсона Маунта, рассказал о сроках возвращения полузащитника.
“Для Мэйсона Маунта это незначительная проблема. Он точно выбыл не до конца сезона – на несколько дней, а затем вернется.
Возможно, против “Ньюкасла” еще слишком быстро, но я думаю, что он может быть доступен в матче против “Брайтона”, - сказал тен Хаг.
У манкунианцев еще осталось четыре матча в этом сезоне. Сначала они сыграют против "Арсенала", "Ньюкасла" и "Брайтона" в рамках АПЛ, а 25 мая встретятся с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.
Это первый сезон Маунта в МЮ после прошлогоднего перехода из “Челси” за 64,2 млн евро. В общей сложности на его счету 19 проведенных матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одним ассистом. Он появлялся всего в 14% поединков АПЛ со старта.
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
- Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео
- Упустили победу на 99-й минуте. Алавес — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
- СМИ: МЮ хочет Лунина и предлагает стабильное место в стартовом составе
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО