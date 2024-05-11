Тен Хаг рассказал, когда Маунт вернется из лазарета

Главный тренер “Манчестер Юнайтед”, который вчера сообщил об очередной травме Мейсона Маунта, рассказал о сроках возвращения полузащитника.

“Для Мэйсона Маунта это незначительная проблема. Он точно выбыл не до конца сезона – на несколько дней, а затем вернется. Возможно, против “Ньюкасла” еще слишком быстро, но я думаю, что он может быть доступен в матче против “Брайтона”, - сказал тен Хаг.

У манкунианцев еще осталось четыре матча в этом сезоне. Сначала они сыграют против "Арсенала", "Ньюкасла" и "Брайтона" в рамках АПЛ, а 25 мая встретятся с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

Это первый сезон Маунта в МЮ после прошлогоднего перехода из “Челси” за 64,2 млн евро. В общей сложности на его счету 19 проведенных матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одним ассистом. Он появлялся всего в 14% поединков АПЛ со старта.