  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд: Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд: Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным

Англия

Доволен развитием своей карьеры, но хочет больше трофеев

Холанд: Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился комментариями по поводу своей карьеры.

"Не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что я должен делать на поле. Моя работа не в том, чтобы походить на Родри и контролировать игру: он находится в штрафной площади "Манчестер Сити", останавливая атаки.

Меня не волнует, что говорят люди. Были разговоры о том, сколько раз мне следует касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит, а когда нет, люди начинают упоминать мои удары. Это часть моей жизни. Я не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде победить. В конце концов, вы можете играть, не касаясь мяча… Вы можете делать это движениями, мысленно, осознанно… Это огромная часть, речь идет не только о касаниях мяча. Конечно, нужно касаться мяча, но я знаю, какова моя роль в этой команде.

Я нахожусь в идеальном месте: я молод, у меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится. У меня все хорошо, мне это нравится, и я счастлив! Я хочу большего. Моя единственная цель — выиграть Премьер-лигу, а после победы в Премьер-лиге я сосредоточусь на завоевании Кубка Англии. Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным. Мне это очень понравилось, поэтому я хотел бы сделать это снова", — приводить слова Холанда AS.

Напомним, за этот сезон Холанд сыграл в 41 матче во всех турнирах, отличившихся 36 голами и 6 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
АПЛ, встречай нового героя! Кто такой Киран Маккенна и как он выстрелил с Ипсвичем
yellow-arrow
Шаг к чемпионству. Фулхэм - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Тен Хаг рассказал, когда Маунт вернется из лазарета
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости