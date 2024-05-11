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Холанд: Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным
Доволен развитием своей карьеры, но хочет больше трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился комментариями по поводу своей карьеры.
"Не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что я должен делать на поле. Моя работа не в том, чтобы походить на Родри и контролировать игру: он находится в штрафной площади "Манчестер Сити", останавливая атаки.
Меня не волнует, что говорят люди. Были разговоры о том, сколько раз мне следует касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит, а когда нет, люди начинают упоминать мои удары. Это часть моей жизни. Я не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде победить. В конце концов, вы можете играть, не касаясь мяча… Вы можете делать это движениями, мысленно, осознанно… Это огромная часть, речь идет не только о касаниях мяча. Конечно, нужно касаться мяча, но я знаю, какова моя роль в этой команде.
Я нахожусь в идеальном месте: я молод, у меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится. У меня все хорошо, мне это нравится, и я счастлив! Я хочу большего. Моя единственная цель — выиграть Премьер-лигу, а после победы в Премьер-лиге я сосредоточусь на завоевании Кубка Англии. Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным. Мне это очень понравилось, поэтому я хотел бы сделать это снова", — приводить слова Холанда AS.
Напомним, за этот сезон Холанд сыграл в 41 матче во всех турнирах, отличившихся 36 голами и 6 результативными передачами.
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